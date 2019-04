மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வை அழிக்க நினைத்த துரோகிகளுக்கு தகுந்த பாடம் புகட்ட வேண்டும் -எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + A lesson should be given to traitors who wish to destroy the AIADMK Edappadi Palinasamy Talk

அ.தி.மு.க.வை அழிக்க நினைத்த துரோகிகளுக்கு தகுந்த பாடம் புகட்ட வேண்டும் -எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு