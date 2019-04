மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 6 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் தேவையான வசதிகளை செய்து தருவேன் தி.மு.க. வேட்பாளர் ஞானதிரவியம் வாக்குறுதி + "||" + I will provide the necessary facilities for the 6 assembly constituencies in Nellai parliamentary constituency

நெல்லை நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 6 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் தேவையான வசதிகளை செய்து தருவேன் தி.மு.க. வேட்பாளர் ஞானதிரவியம் வாக்குறுதி