மாவட்ட செய்திகள்

சிறு, குறு வணிகர்களுக்கு தனி அமைச்சகம் வேண்டும் வணிகர்கள் சம்மேளன நிர்வாகக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Resolution of the Board of Directors of the Federation of Trade Unions

சிறு, குறு வணிகர்களுக்கு தனி அமைச்சகம் வேண்டும் வணிகர்கள் சம்மேளன நிர்வாகக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்