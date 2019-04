மாவட்ட செய்திகள்

‘‘எத்தனை பொய் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசினாலும் தி.மு.க. வெற்றி பெறாது’’ விருதுநகர் தொகுதி பிரசாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + DMK will not succeed even when it comes to false promises Edappadi Palinasamy Talk

