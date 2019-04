மாவட்ட செய்திகள்

ஓ.என்.ஜி.சி. குழாயில் உடைப்பு: பருத்தி வயலில் குட்டைபோல் தேங்கி நின்ற கச்சா எண்ணெய் + "||" + ONGC Crash in the pipe: Crude oil stuck in the cotton field

ஓ.என்.ஜி.சி. குழாயில் உடைப்பு: பருத்தி வயலில் குட்டைபோல் தேங்கி நின்ற கச்சா எண்ணெய்