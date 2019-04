மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பனந்தாள் அருகே கிராம மக்கள் கருப்புக்கொடி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம் வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்க கோரிக்கை + "||" + The villagers near the Thiruppanthanam demand to offer the demonstration housing

திருப்பனந்தாள் அருகே கிராம மக்கள் கருப்புக்கொடி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம் வீட்டுமனைப்பட்டா வழங்க கோரிக்கை