மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் மாநில அரசின் உரிமைகள் பறிபோய் கொண்டிருக்கிறது இந்திய கம்யூனிஸ்டு செயலாளர் முத்தரசன் பேச்சு + "||" + The state government's rights in the AIADMK regime are being deprived Indian Communist Party Secretary Muthurasan

அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் மாநில அரசின் உரிமைகள் பறிபோய் கொண்டிருக்கிறது இந்திய கம்யூனிஸ்டு செயலாளர் முத்தரசன் பேச்சு