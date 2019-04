மாவட்ட செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் மக்களை குழப்புகிறார் தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டதை நிறைவேற்றவே முடியாது - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + MK Stalin is confusing the people DMK can not fulfill what was stated in the election manifesto

மு.க.ஸ்டாலின் மக்களை குழப்புகிறார் தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டதை நிறைவேற்றவே முடியாது - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு