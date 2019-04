மாவட்ட செய்திகள்

‘பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 27 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தந்தது தி.மு.க.தான்’ ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + 'DMK is the only 27% reservation for the backward' Stalin's speech

‘பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 27 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு தந்தது தி.மு.க.தான்’ ஸ்டாலின் பேச்சு