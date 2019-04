மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் வேட்பாளர்கள் பெயர், சின்னத்துடன் கூடிய வாக்குச்சீட்டு பொருத்தும் பணி + "||" + The ballot boxes with the name of the candidates in the balloting machines

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் வேட்பாளர்கள் பெயர், சின்னத்துடன் கூடிய வாக்குச்சீட்டு பொருத்தும் பணி