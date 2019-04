மாவட்ட செய்திகள்

பறக்கை கண்ணங்குளம் பகுதியில் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் வீதி வீதியாக பிரசாரம் பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு + "||" + Pranai Kannankulam is the area of Ponnarathiranan Street road

பறக்கை கண்ணங்குளம் பகுதியில் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் வீதி வீதியாக பிரசாரம் பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு