மாவட்ட செய்திகள்

அந்தியூர், புஞ்சைபுளியம்பட்டியில் காரில் வந்தவர்களிடம் ரூ.2 லட்சம் பறிமுதல்; பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Anthiyur, Punjampuliyampatti Rs 2 lakh was confiscated from the car Flying Force officers action

அந்தியூர், புஞ்சைபுளியம்பட்டியில் காரில் வந்தவர்களிடம் ரூ.2 லட்சம் பறிமுதல்; பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை