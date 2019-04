மாவட்ட செய்திகள்

கோடைவிடுமுறையை பயன்படுத்திதட்டச்சு, கணினி பயின்று தனித்திறன்களை மாணவர்கள் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்தலைமைஆசிரியர்கள் அறிவுரை வழங்க முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு + "||" + Using the summer vacation The typing, the students should be able to develop the skills of the computer

கோடைவிடுமுறையை பயன்படுத்திதட்டச்சு, கணினி பயின்று தனித்திறன்களை மாணவர்கள் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்தலைமைஆசிரியர்கள் அறிவுரை வழங்க முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு