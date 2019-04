மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் ரூ.5 கோடியில் அய்யன் குளம் சீரமைக்கும் பணி + "||" + The Ayyan pond is to be reconstructed in Thanjavur Rs.5 crore

தஞ்சையில் ரூ.5 கோடியில் அய்யன் குளம் சீரமைக்கும் பணி