மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பாட்டுக்காக 253 சக்கர நாற்காலிகள் + "||" + 253 wheelchairs for the use of disadvantages in polling stations

வாக்குச்சாவடிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பாட்டுக்காக 253 சக்கர நாற்காலிகள்