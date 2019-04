மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 பொதுத் தேர்விற்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Candidates can apply for Plus 1 plus Plus 2 in Perambalur district

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 பொதுத் தேர்விற்கு தனித்தேர்வர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்