மாவட்ட செய்திகள்

கருணாநிதி சமாதிக்கு நிலம் கொடுத்த விவகாரத்தில், உண்மையை மறைத்து மு.க.ஸ்டாலின் பொய் பேசுகிறார்- எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + In the matter of giving land to Karunanidhi Samadhi, Hiding the truth of Stalin's lying

கருணாநிதி சமாதிக்கு நிலம் கொடுத்த விவகாரத்தில், உண்மையை மறைத்து மு.க.ஸ்டாலின் பொய் பேசுகிறார்- எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு