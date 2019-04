மாவட்ட செய்திகள்

பூந்தமல்லியில் 40 அடி ஆழ கிணற்றில் தவறி விழுந்த 1 வயது பேத்தியை காப்பாற்றிய பாட்டி + "||" + In Poonamallee Fell into the well Grandma who saved granddaughter

பூந்தமல்லியில் 40 அடி ஆழ கிணற்றில் தவறி விழுந்த 1 வயது பேத்தியை காப்பாற்றிய பாட்டி