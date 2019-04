மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் 8 வழிச்சாலைக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை விவசாயிகளுக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் நல்லக்கண்ணு பேட்டி + "||" + Good Kannan interview should be given to the farmers to acquire the lands acquired for Salem 8

சேலம் 8 வழிச்சாலைக்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை விவசாயிகளுக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் நல்லக்கண்ணு பேட்டி