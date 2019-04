மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் சொந்த ஊரில் வாக்களிப்பதற்காகதிருப்பூரில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு சிறப்பு பஸ்கள்நாளை முதல் இயக்கப்படுகிறது + "||" + To vote in the civilian population Special buses from Tirupur to outskirts Tomorrow is running

பொதுமக்கள் சொந்த ஊரில் வாக்களிப்பதற்காகதிருப்பூரில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு சிறப்பு பஸ்கள்நாளை முதல் இயக்கப்படுகிறது