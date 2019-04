மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு, 60 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படும் - ஓ.பன்னீர்செல்வம் உறுதி + "||" + After the parliamentary election, 60 lakh families will get Rs.2,000 each

