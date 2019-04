மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை அருகே தி.மு.க. பிரமுகரை கொல்ல சதி; நாட்டு வெடிகுண்டுகள் வீச்சு; 2 பேர் படுகாயம் + "||" + try to kill DMK person near Puthuvai The range of the bombs; 2 people were injured

புதுவை அருகே தி.மு.க. பிரமுகரை கொல்ல சதி; நாட்டு வெடிகுண்டுகள் வீச்சு; 2 பேர் படுகாயம்