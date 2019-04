மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை மீறல்: 552 மதுபாட்டில்கள், 110 லிட்டர் சாராயம் பறிமுதல் டிரைவர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Violation of Election Code of Conduct: 552 detainees, 110 liters of brutal loot driver arrested

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறை மீறல்: 552 மதுபாட்டில்கள், 110 லிட்டர் சாராயம் பறிமுதல் டிரைவர் உள்பட 2 பேர் கைது