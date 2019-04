மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி உள்பட 40 தொகுதிகளிலும் தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறும் தனுஷ்கோடி ஆதித்தன் பேட்டி + "||" + DMK in 40 constituencies including Kanyakumari Dhanushkodi Adityan interview with the coalition winner

கன்னியாகுமரி உள்பட 40 தொகுதிகளிலும் தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறும் தனுஷ்கோடி ஆதித்தன் பேட்டி