மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை கொண்டு செல்லும் பணி மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி ஆய்வு + "||" + The District Election Officer examined the task of carrying voting machines for polling stations

வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை கொண்டு செல்லும் பணி மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி ஆய்வு