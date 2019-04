மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர் அருகே இரு தரப்பினரிடையே மோதல்; வீடுகளை அடித்து உடைத்ததால் பதற்றம் போலீசார் குவிப்பு + "||" + The conflict between the two sides near Ariyalur; The tension is concentrated by the police as they beat up homes

அரியலூர் அருகே இரு தரப்பினரிடையே மோதல்; வீடுகளை அடித்து உடைத்ததால் பதற்றம் போலீசார் குவிப்பு