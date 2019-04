மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அருகே, ரோட்டு ஓர வயலில் பஸ் கவிழ்ந்து வாலிபர் பலி; 29 பேர் படுகாயம் + "||" + Near the Tanjore, the bus fell on the bare field in the field. 29 injured

தஞ்சை அருகே, ரோட்டு ஓர வயலில் பஸ் கவிழ்ந்து வாலிபர் பலி; 29 பேர் படுகாயம்