மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை பஸ் நிலையத்தில் கல்லூரிக்கு செல்ல பஸ் வசதி கேட்டு மாணவ, மாணவிகள் திடீர் மறியல் + "||" + The student and the students were suddenly stunned by the bus facility to go to college at Marpara bus station

மணப்பாறை பஸ் நிலையத்தில் கல்லூரிக்கு செல்ல பஸ் வசதி கேட்டு மாணவ, மாணவிகள் திடீர் மறியல்