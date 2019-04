மாவட்ட செய்திகள்

குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினரை இழிவாக பேசிய சம்பவம் பட்டுக்கோட்டை வாலிபரிடம் போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. விசாரணை + "||" + The incident was reported to the Pattukottai youth. Inquiry

குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினரை இழிவாக பேசிய சம்பவம் பட்டுக்கோட்டை வாலிபரிடம் போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. விசாரணை