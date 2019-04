மாவட்ட செய்திகள்

அவதூறு ஆடியோவால் கலவரம்: 2 நாட்களுக்கு பிறகு பொன்னமராவதியில் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பியது + "||" + Scandalous audio riots: Two days later the normal life returned to Ponnaravar

அவதூறு ஆடியோவால் கலவரம்: 2 நாட்களுக்கு பிறகு பொன்னமராவதியில் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பியது