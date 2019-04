மாவட்ட செய்திகள்

பிரபஞ்சத்தின் முதல் ரசாயன பிணைப்பு + "||" + Our body is based on chemical molecules, including charcoal, hydrogen, oxygen, and nitrogen.

பிரபஞ்சத்தின் முதல் ரசாயன பிணைப்பு