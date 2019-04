மாவட்ட செய்திகள்

பந்தலூர் அருகே, மின்சாரம் இன்றி அவதிப்படும் ஓர்கடவு ஆதிவாசி மக்கள் + "||" + Near Pandalur, Without electricity People of Orchid Adivasi

பந்தலூர் அருகே, மின்சாரம் இன்றி அவதிப்படும் ஓர்கடவு ஆதிவாசி மக்கள்