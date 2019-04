மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மோசிக்கீரனார் வீதியில் வீடுகளில் கழிவுநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் கடும் அவதி அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடந்ததால் பரபரப்பு + "||" + Public wastage is caused by waste water discharge Fight against the authorities

ஈரோடு மோசிக்கீரனார் வீதியில் வீடுகளில் கழிவுநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் கடும் அவதி அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடந்ததால் பரபரப்பு