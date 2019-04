மாவட்ட செய்திகள்

மகனை அரிவாளால் வெட்ட முயன்ற பெற்றோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Case for the parents who tried to cut the son Court order

மகனை அரிவாளால் வெட்ட முயன்ற பெற்றோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய கோர்ட்டு உத்தரவு