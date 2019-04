மாவட்ட செய்திகள்

குளச்சல் பகுதியில் கடல் சீற்றம் வீடுகளை விட்டு மக்கள் வெளியேறியதால் பரபரப்பு + "||" + In the Kozhal area the sea furious people are leaving homes and exclaimed

குளச்சல் பகுதியில் கடல் சீற்றம் வீடுகளை விட்டு மக்கள் வெளியேறியதால் பரபரப்பு