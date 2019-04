மாவட்ட செய்திகள்

கயத்தாறு பகுதியில் சூறைக்காற்றுடன் மழை:1,000 கொய்யா மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தனமின்கம்பங்கள் சேதம்; பலமணி நேரம் மின்தடை + "||" + Rainfall in Kayatharu area: 1,000 guava trees lean on the ground Damage to the wires; Multi-time resistor

கயத்தாறு பகுதியில் சூறைக்காற்றுடன் மழை:1,000 கொய்யா மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தனமின்கம்பங்கள் சேதம்; பலமணி நேரம் மின்தடை