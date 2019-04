மாவட்ட செய்திகள்

சாதாரண மனிதர்கள் நீதிமன்றத்தை கோவிலாக பார்க்கிறார்கள் சென்னை ஐகோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி பேச்சு + "||" + Ordinary people see the court as a temple The Chief Justice of the Chennai High Court

சாதாரண மனிதர்கள் நீதிமன்றத்தை கோவிலாக பார்க்கிறார்கள் சென்னை ஐகோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி பேச்சு