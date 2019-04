மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுயானைகளை விரட்டும்போது கல்வீசக்கூடாது, பொதுமக்களுக்கு வனத்துறையினர் அறிவுரை + "||" + Wild elephants can not be stained when they are repulsed

காட்டுயானைகளை விரட்டும்போது கல்வீசக்கூடாது, பொதுமக்களுக்கு வனத்துறையினர் அறிவுரை