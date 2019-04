மாவட்ட செய்திகள்

நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களின் நுழைவு சீட்டில் தவறுகள் இருந்தால் சரி செய்து கொள்ளலாம் முதன்மை கல்வி அலுவலர் தகவல் + "||" + If you have any mistakes in the entrance exam on the entrance exam Primary education officer information

