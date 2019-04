மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளிக்கூடங்களில் மாணவ-மாணவிகளை சேர்க்க ஆசிரியைகள் ஆர்வம்வீதி வீதியாக சென்று துண்டு பிரசுரம் வழங்கினர் + "||" + Teachers are interested to add student-students in government schools The road to the street went to the pamphlet

அரசு பள்ளிக்கூடங்களில் மாணவ-மாணவிகளை சேர்க்க ஆசிரியைகள் ஆர்வம்வீதி வீதியாக சென்று துண்டு பிரசுரம் வழங்கினர்