மாவட்ட செய்திகள்

சீரான முறையில் குடிநீர் வழங்கக்கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Water supply in a balanced manner Before the Panchayat Union office Civilian struggle

சீரான முறையில் குடிநீர் வழங்கக்கோரி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் போராட்டம்