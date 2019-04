மாவட்ட செய்திகள்

கமல்ஹாசன் தத்தெடுத்த கிராமத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Drinking water shortage in the village Stir the public with empty pots Traffic Impact

கமல்ஹாசன் தத்தெடுத்த கிராமத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு காலி குடங்களுடன் பொதுமக்கள் மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு