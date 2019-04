மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் முன்னாள் எம்.பி. ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + The local elections should be held immediately Ex-MP Ramadoss assertion

உள்ளாட்சி தேர்தலை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் முன்னாள் எம்.பி. ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்