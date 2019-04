மாவட்ட செய்திகள்

மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தகூலித்தொழிலாளிக்கு 10 ஆண்டு சிறைகிருஷ்ணகிரி மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு + "||" + Raped the girl 10 years imprisonment for the laborer Krishnagiri Women's Court Judgment

மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தகூலித்தொழிலாளிக்கு 10 ஆண்டு சிறைகிருஷ்ணகிரி மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு