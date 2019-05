மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பனப்பள்ளி அருகே ஊருக்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள் - பொதுமக்கள் பீதி + "||" + Near the veppanappalli village of wild elephants entered - public panic

வேப்பனப்பள்ளி அருகே ஊருக்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள் - பொதுமக்கள் பீதி