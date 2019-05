மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் பலத்த மழை, வாகனங்கள் தண்ணீரில் சிக்கின + "||" + In Ooty Heavy rain, Vehicles were flooded with water

ஊட்டியில் பலத்த மழை, வாகனங்கள் தண்ணீரில் சிக்கின