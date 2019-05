மாவட்ட செய்திகள்

ஓய்வு பெறும் நாளுக்கு முதல் நாள் பணியிடை நீக்க முறைக்கு கண்டனம் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்கம் தீர்மானம் + "||" + The first day of retirement is to condemn the removal process Rural Administrative Officers Association Resolution

ஓய்வு பெறும் நாளுக்கு முதல் நாள் பணியிடை நீக்க முறைக்கு கண்டனம் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் சங்கம் தீர்மானம்