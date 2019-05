மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. அமோக வெற்றி பெறும்: ஸ்டாலின் பச்சை பொய் பேசி வாக்காளர்களை ஏமாற்ற பார்க்கிறார் முதல்–அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + Stalin is lying and he is trying to deceive voters Speech by Chief Minister Edappadi palanicami

அ.தி.மு.க. அமோக வெற்றி பெறும்: ஸ்டாலின் பச்சை பொய் பேசி வாக்காளர்களை ஏமாற்ற பார்க்கிறார் முதல்–அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு