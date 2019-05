மாவட்ட செய்திகள்

கோடை வெயிலின் தாக்கத்தால்ஏ.சி. மின்சார ரெயில் பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்புஒரே மாதத்தில் ரூ.1.84 கோடி வருவாய் + "||" + The impact of summer sunlight A.C. Electric train Increase in number of passengers

கோடை வெயிலின் தாக்கத்தால்ஏ.சி. மின்சார ரெயில் பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்புஒரே மாதத்தில் ரூ.1.84 கோடி வருவாய்