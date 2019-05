மாவட்ட செய்திகள்

அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் தி.மு.க.வுக்கு டெபாசிட் கிடைக்காது பிரசாரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு + "||" + In Aravakurichi constituency to DMK The deposit is not available in O.Paniriselvam speech

அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் தி.மு.க.வுக்கு டெபாசிட் கிடைக்காது பிரசாரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேச்சு